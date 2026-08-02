Природа сама придумала защиту от инфаркта. Что обнаружили ученые

Ученые нашли ген, который почти на 90% снижает риск инфаркта.У некоторых людей риск инфаркта и других сердечно-сосудистых заболеваний действительно может быть значительно ниже благодаря особенностям генетики.
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