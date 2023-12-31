Заноза
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Заноза

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Фантики и мишура должны остаться в прошлом − Юлия Витязева

Фантики и мишура должны остаться в прошлом − Юлия Витязева

Наша жизнь больше никогда не будет прежней. И нам придется с этим смириться и жить в новой реальности, в которой уже не будет того и тех, что и кто, казалось, всегда будут с нами.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Юля, как всегда ты права. Только маленькое уточнение, большинство уже давно определились, какую сторону занимать. А те, кто никак не могут определиться, не определятся уже никогда. Они ситуативные сущности, и никакие советы, личный опыт и аргументы им не помогут.
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