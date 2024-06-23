Топ-5 самых желанных автомобилей СССР (видео)

О каждом из этих автомобилей «За рулем» рассказывал не раз и не два. Однако как приятно запустить видео и отправиться в путешествие по гладкому шоссе ностальгии, по пути встречая легенды СССР – Москвич-408, ГАЗ-24, ВАЗ-2103, Иж-2125 Комби, ВАЗ-2109.