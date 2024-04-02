КАД у вантового моста частично перекроют на шесть дней

В Петербурге продолжается ремонт Кольцевой автотрассы (КАД). В этот раз для устранения колейности дорожники перекроют две полосы внутреннего кольца — от развязки с Мурманским шоссе до Большого Обуховского моста.
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