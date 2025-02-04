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Спички - не игрушка

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Чего стоят ультиматумы Трампа

Чего стоят ультиматумы Трампа

Многообещающее поначалу правление Дональда Трампа все больше скатывается в импульсивный хаос — сегодня подписывается указ о 25-процентной пошлине, но уже завтра документ корректируется, срок начала действия откладывается на месяц.

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