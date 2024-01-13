«Затронет каждого»: Путин готовит закон для всех пенсионеров

Осенью 2023 года в Госдуму попало сразу два очень важных и интересных законопроекта. Первым из них стала инициатива от членов ЛДПР, которые предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам из определённых сфер деятельности, в частности, из образования, здравоохранения и социального обслуживания.