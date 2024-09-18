Гранатомет помог ефрейтору из Новосибирской области одержать победу в бою с ВСУ

Гвардии ефрейтор Николай – житель одного из сел Усть-Таркского района Новосибирской области. Как сообщает Горсайт, на специальную военную операцию наш земляк отправился в начале 2024 года, и неоднократно проявил смелость и находчивость во время выполнения боевых задач.
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