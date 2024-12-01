Более 100 тюменцев попадут под сокращение до конца года

Тюменские работодатели до конца года сократят более сотни сотрудников. Больше всего сокращений пройдет в финансовой и торговой сферах, сообщил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.
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