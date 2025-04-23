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На этом все: Паулина Андреева хочет забыть Бондарчука

На этом все: Паулина Андреева хочет забыть Бондарчука

Актриса начала новую главу в своей жизни. Федор Бондарчук и Паулина Андреева Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВесной этого года стало известно о разводе режиссера Федора Бондарчука с его молодой женой.

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