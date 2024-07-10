El Pais: Орбан объявил о желании Путина провести переговоры с Киевом до конца года

Президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с Киевом до конца года. О таком желании объявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который недавно летал в Москву, передает испанская газета El Pais.
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