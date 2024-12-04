Медведев: Зеленского ждет публичная казнь или позорная политэмиграция

Украинский лидер Владимир Зеленский окончит свою политическую судьбу позором и эмиграцией. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, отметив, что Зеленского также может ожидать и "публичная казнь".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии