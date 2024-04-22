Скатился с пика Фурманова:туристов спасли в горах Алматы

Двоих туристов спасли в горах Медеуского района, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда Сообщается, что 21 апреля 2024 года в 8:35 часов пятеро спасателей выехали на помощь двум туристам в горы.
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