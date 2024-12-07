Крысиные бега: программы типа RAT стали самыми популярными у хакеров

Самым популярным видом вредоносного программного обеспечения (ВПО), который используют злоумышленники для кражи учетных и платежных данных, а также другой критически важной информации, стали программы типа RAT — об этом предупредили эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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