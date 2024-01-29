Нидерланды выделили Украине €122 млн на боеприпасы и кибербезопасность

Нидерланды отправили Украине очередной транш финансовой помощи в размере €122 млн на закупку боеприпасов и снаряжения, а также усиления кибербезопасности, которые планируется потратить на закупку боеприпасов и оборудования, а также на усиление кибербезопасности.
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