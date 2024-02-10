Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Закрыть срам" "Родине-матери": Возмездие за выходку настигло исламиста мгновенно. И он проговорился

"Закрыть срам" "Родине-матери": Возмездие за выходку настигло исламиста мгновенно. И он проговорился

Исламист-активист из Башкирии Расул Ахияретдинов бросил вызов президенту России Владимиру Путину, потребовав прикрыть "срамные места" символу Победы, волгоградскому монументу "Родина-мать зовёт!".

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Комментарии
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СимАчка Пушистая
насчет стройки не знаю, а на завод этим спИцАлистам нельзя. Ибо не разберутся в устройстве станка, станок сломают и производство встанет или сунут в механизм руку и получат травму с летальным исходом. А начальник цеха потом отвечай за них.
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14 час.
Виктор Хованов
Да знаю, какие они специалисты &quot;принеси-отнеси&quot; В стройбате служил -был прорабом, из-за одного такого дурака год условно получил под самый дембель. Да и в поликлинике стараюсь к русским врачам записываться, знаю как они учились в институте в моё время и какие они специалисты. А написал на стройку и завод, чтобы хоть как-то оправдать пребывание здесь этих торгашей.
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12 час.
Виктор Хованов
Несколько лет назад в Хард Рок Кафе купил кашне не ярко выраженное, но всё таки радужных расцветок с изображением Джона Леннона. Ещё не знал про радужную лгбтшную символику. Когда повязываешь кашне - портрет Леннона не видно, а расцветка, как гритца налицо. Не ношу.
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10 час.

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