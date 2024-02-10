"Закрыть срам" "Родине-матери": Возмездие за выходку настигло исламиста мгновенно. И он проговорился

СимАчка Пушистая насчет стройки не знаю, а на завод этим спИцАлистам нельзя. Ибо не разберутся в устройстве станка, станок сломают и производство встанет или сунут в механизм руку и получат травму с летальным исходом. А начальник цеха потом отвечай за них.

Виктор Хованов Да знаю, какие они специалисты "принеси-отнеси" В стройбате служил -был прорабом, из-за одного такого дурака год условно получил под самый дембель. Да и в поликлинике стараюсь к русским врачам записываться, знаю как они учились в институте в моё время и какие они специалисты. А написал на стройку и завод, чтобы хоть как-то оправдать пребывание здесь этих торгашей.