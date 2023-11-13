Что известно о парне Софи Тернер, с которым она целуется через два месяца после разрыва с мужем

Что известно о парне Софи Тернер, с которым она целуется через два месяца после разрыва с мужемПосле расставания с мужем Джо Джонасом актриса долго горевать не стала и спустя всего два месяца закрутила новый роман.
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