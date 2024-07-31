Участники стоп-сноса, живущие рядом с трамваем, пытаются через суд лишить жителей Восточно-Кругликовского района и не только быстрого трамвая.
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Участники стоп-сноса, живущие рядом с трамваем, пытаются через суд лишить жителей Восточно-Кругликовского района и не только быстрого трамвая.