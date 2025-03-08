Экономические опасения обрушили рынок криптовалют

Недавние мировые экономические тревоги привели к заметному спаду на криптовалютных рынках. На прошлой неделе основные цифровые валюты, включая Solana (SOL) и XRP, стали свидетелями значительной волатильности цены.
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