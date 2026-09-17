Reuters: в ООН назвали удар США по школе в Иране военным преступлением

Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в отношении Ирана назвала удар США по начальной школе в Минабе военным преступлением, пишет Reuters.
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