Задержанный за подготовку теракта против офицера МО россиянин сотрудничает со следствием

Задержанный ФСБ за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Министерства обороны (МО, Минобороны) и освещающего ход специальной военной операции (СВО) военного блогера россиянин сотрудничает со следствием.
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