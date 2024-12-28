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Задержанный за подготовку теракта против офицера МО россиянин сотрудничает со следствием

Задержанный за подготовку теракта против офицера МО россиянин сотрудничает со следствием

Задержанный ФСБ за подготовку теракта против высокопоставленного офицера Министерства обороны (МО, Минобороны) и освещающего ход специальной военной операции (СВО) военного блогера россиянин сотрудничает со следствием.

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