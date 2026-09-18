Лантратова призвала правозащитников объединиться против двойных стандартов

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, прошедшем с 11 по 17 сентября, Яна Лантратова призвала правозащитников объединиться против политики двойных стандартов Запада, акцентируя внимание на защите прав человека без политической окраски.
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