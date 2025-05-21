На Большой Дмитровке отремонтируют дом начала прошлого века

В Тверском районе, на ул. Большая Дмитровка, проведут капитальный ремонт многоквартирного дома. Проект уже согласован, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.