Нефтяные компании выступают за стимулы для освоения малых месторождений Наталья МарковаСтало известно о новом этапе в развитии нефтяной отрасли России, связанном с предложениями компаний по введению налоговых стимулов для малых месторождений.
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