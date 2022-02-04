Во Франции начали расследование против телеканала RT из-за жалоб на освещение митингов

Французский медиарегулятор Arcom инициировал расследование в отношении телеканала RT France из-за жалоб на недостатки в освещении протестов «Желтых жилетов», а также событий в Сирии и ЦАР, сообщила главред телеканала Ксения Федорова в своем телеграм-канале.
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