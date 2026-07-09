Арестован подозреваемый в подготовке покушения на военного с помощью дрона

В Краснодаре задержан россиянин, обвиняемый в подготовке террористического акта на высокопоставленного офицера Минобороны России с применением дрона, оснащённого самодельным взрывным устройством, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.
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