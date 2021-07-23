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Купальный сезон: как распознать тонущего человека

Купальный сезон: как распознать тонущего человека

Нередко человек может непосредственно наблюдать за тем, как кто-то тонет, не подозревая о том, что происходит на самом деле Мало кто воспринимает всерьез чужие свидетельства о том, что люди часто тонут вовсе не на глубине, а как раз на мелководье.

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Алексей Андреевич
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