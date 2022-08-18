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Руководитель судебного департамента Самарской области Юрий Сафоненко официально покинул должность

Руководитель судебного департамента Самарской области Юрий Сафоненко официально покинул должность

Ранее, сообщалось, что Юрий Сафоненко находится в отпуске с последующим увольнением. 17 августа депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил о том, что руководитель судебного департамента теперь официально покинул занимаемый пост.

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