Минэнерго Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию

Министерство энергетики Украины обвинило британскую газету Financial Times в работе на Россию. Соответствующее заявление 5 июня ведомство разместило на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена).
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