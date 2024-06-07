Лжеэлектрики. В Москве полицейские пресекли деятельность аферистов, обманывавших пенсионеров

«Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Западного и Юго-Западного административных округов столицы задержали подозреваемых в хищении денежных средств граждан мошенническим путем.
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