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Русская весна

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Handelsblatt: ФРГ и Франция хотят ограничить участие Китая в общеевропейском рынке

Handelsblatt: ФРГ и Франция хотят ограничить участие Китая в общеевропейском рынке

Германия и Франция хотят наделить ЕС полномочиями для ограничения участия Китая в общеевропейском рынке, в том числе предоставив ЕК право в ускоренном порядке выводить с рынка китайские компании, пишет газета со ссылкой на дипломатов и высокопоставленных чиновников.

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