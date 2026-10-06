Handelsblatt: ФРГ и Франция хотят ограничить участие Китая в общеевропейском рынке

Германия и Франция хотят наделить ЕС полномочиями для ограничения участия Китая в общеевропейском рынке, в том числе предоставив ЕК право в ускоренном порядке выводить с рынка китайские компании, пишет газета со ссылкой на дипломатов и высокопоставленных чиновников.