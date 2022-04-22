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Власти Башкирии раскрыли, кто останется работать в республике из-за санкций

Власти Башкирии раскрыли, кто останется работать в республике из-за санкций

Андрей Назаров заявил, что реальный зарубежный бизнес продолжает работать в Башкирии. Вчера, 21 апреля в Уфе состоялось мероприятие, в ходе которого бизнес-партнеры Башкирии из-за рубежа и конкретно некоммерческая ассоциация «Sant’Agostino» и премьер-министр региона Андрей Назаров обсуждали то как будет продолжаться сотрудничество в условиях санкций, и то как его будут развивать, в том числе и с помощью самой Ассамблеи, которая по словам Назарова должна стать мостом экономического взаимодействия и культурной интеграции между странами.

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