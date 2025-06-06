Звезда «Нереалити» Ольга Дибцева стала продавцом-кассиром

К выходу сериала «Нереалити-2» актриса попробовала себя в роли сотрудника столичного супермаркета. Ольга Дибцева предоставлено Пресс-службой1 июня в онлайн-кинотеатре KION стартовал второй сезон лихой комедии «Нереалити» с Ольгой Дибцевой в роли телезвезды Риты Валеевой, которая после многолетних съемок в реалити-шоу вернулась в родной городок Костров, чтобы начать новую жизнь без скандалов и интриг.