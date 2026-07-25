Возмездие с моря: «Цирконы» русского крейсера способны снести флот НАТО

За последние дни американская газета Military Watch Magazine назвала крейсер «Адмирал Нахимов» самым вооруженным кораблем в мире, а SlashGear предсказала ему роль защитника российских атомных подлодок с ядерными ракетами.
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