Олигархат или многоукладная экономика? Рыбная отрасль перед историческим выбором

Общественная экспертиза нашумевшего законопроекта о втором этапе инвестквот, которая прошла на площадке Общественной палаты РФ в минувший четверг, 21 апреля, выявила два взаимоисключающих пути, по одному из которых рыбная отрасль страны может пойти уже в ближайшей перспективе, сообщает ИА PrimaMedia Один из этих путей, как отметил председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев, — монополизация прав доступа к национальным водным биоресурсам и сосредоточение рыбной промышленности в руках нескольких компаний.