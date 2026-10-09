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Газета.ру

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Певица Пелагея не смогла сдержать слез, когда ей напомнили слова Градского

Певица Пелагея не смогла сдержать слез, когда ей напомнили слова Градского

Певица Пелагея в YouTube‑интервью не смогла сдержать слез, когда Лаура Джугелия процитировала ей слова Александра Градского, сказанные на последней записи «Голоса» в ноябре 2021 года.

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