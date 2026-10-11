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Царьград

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Свердловчанам отменили льготу на авто до 100 л.с.

Свердловчанам отменили льготу на авто до 100 л.с.

Жителям Свердловской области направили 2,05 млн налоговых уведомлений — на 300 тысяч больше, чем годом ранее, а общая сумма начислений без учёта НДФЛ достигла 8,3 млрд рублей.

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