500 машин и 70 нарушений: ГАИ провела рейд «Учебный автомобиль» . В Петербурге прошел трехдневный рейд, направленный на проверку учебных автомобилей автошкол.
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500 машин и 70 нарушений: ГАИ провела рейд «Учебный автомобиль» . В Петербурге прошел трехдневный рейд, направленный на проверку учебных автомобилей автошкол.