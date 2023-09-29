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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слюсаренко об Артемьевой и Брюханове: «Ребята будут кататься, выступать на российских этапах Гран-при»

Ранее Артемьева и Брюханов пропустили контрольные прокаты сборной России в Москве. На этой неделе фигуристы приняли участие в юниорском сборе в Новогорске, где откатали короткую программу.

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