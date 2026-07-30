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КТК: два нефтетанкера подверглись атакам БПЛА под Новороссийском

КТК: два нефтетанкера подверглись атакам БПЛА под Новороссийском

В Черном море в ночь на 30 июля атакам беспилотников подверглись два нефтяных танкера Nissos Sifnos и Marathi, первый в это время находился под погрузкой на причале терминала Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) под Новороссийском.

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