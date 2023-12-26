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В Челябинске отменили занятия школьников второй смены

В Челябинске отменили занятия школьников второй смены

В Челябинске из-за бурана отменили занятия учащихся второй смены. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 26 декабря, в связи с обрушившимися на город обильным снегопадом и метелью отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы второй смены.

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