В Челябинске отменили занятия школьников второй смены

В Челябинске из-за бурана отменили занятия учащихся второй смены. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во вторник, 26 декабря, в связи с обрушившимися на город обильным снегопадом и метелью отменяются занятия в школах города с 1 по 11 классы второй смены.