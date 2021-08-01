Женщина за 30 ждет предложения уже на 2 свидании. Мужская фантазия или суровая реальность

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫПолитикаЖенщина за 30 ждет предложения уже на 2 свидании. Мужская фантазия или суровая реальность Кадр из фильма "Предложение". Всем рекомендую к просмотру. Вопреки моим ожиданиям неудобного разговора не случилось.Вернуться к статье172НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил_"...она вряд ли согласится на брак, который не обещает ей счастья..." -- чтобы согласиться или отказаться, надо прежде того получить предложение о браке :) .Элина МорозоваА зачем ждать? Ни брак ни сожительство никакого счастья не гарантируют. Свое счастье надо делать своими руками.Михаил_Да кто ж против?Элина МорозоваДа никто. Вот я и не пойму, в чем недовольство то?)))Михаил_Не заметил такого.Элина МорозоваВы хотите сказать, что мужчины довольны браком?Михаил_В статье не заметил.Элина МорозоваА в жизни?Михаил_Мы же не жизнь обсуждаем, а конкретную статью :) .Элина МорозоваА статья не о жизни? Статья о заблуждениях и страхах мужчин, что их окольцуют. А тут приводятся примеры женщин, которым брак нафиг не нужен и тем более сожительство.Михаил_И кто же в статье недоволен теми "женщинами, которым брак нафиг не нужен и тем более сожительство"?Элина МорозоваМужчины, которые хотят набить себе цену и продать свою тушку подороже))))Михаил_Ну, наверное, мне этого в тексте статьи не дано увидеть.Элина МорозоваА вы смотрите шире и анализируйте))))Михаил_У меня другой подход.Элина МорозоваЭто хорошо)))ДенисНадо нянчиться с ребёнком, но она направила все силы на поиски мужа, кто она тогда?Комментировать
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