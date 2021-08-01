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Женщина за 30 ждет предложения уже на 2 свидании. Мужская фантазия или суровая реальность

Женщина за 30 ждет предложения уже на 2 свидании. Мужская фантазия или суровая реальность

Кадр из фильма "Предложение". Всем рекомендую к просмотру. Вопреки моим ожиданиям неудобного разговора не случилось.

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Михаил_
"...она вряд ли согласится на брак, который не обещает ей счастья..." -- чтобы согласиться или отказаться, надо прежде того получить предложение о браке :) .
Элина Морозова
А зачем ждать? Ни брак ни сожительство никакого счастья не гарантируют. Свое счастье надо делать своими руками.
Михаил_
Да кто ж против?
Элина Морозова
Да никто. Вот я и не пойму, в чем недовольство то?)))
Михаил_
Не заметил такого.
Элина Морозова
Вы хотите сказать, что мужчины довольны браком?
Михаил_
В статье не заметил.
Элина Морозова
А в жизни?
Михаил_
Мы же не жизнь обсуждаем, а конкретную статью :) .
Элина Морозова
А статья не о жизни? Статья о заблуждениях и страхах мужчин, что их окольцуют. А тут приводятся примеры женщин, которым брак нафиг не нужен и тем более сожительство.
Михаил_
И кто же в статье недоволен теми "женщинами, которым брак нафиг не нужен и тем более сожительство"?
Элина Морозова
Мужчины, которые хотят набить себе цену и продать свою тушку подороже))))
Михаил_
Ну, наверное, мне этого в тексте статьи не дано увидеть.
Элина Морозова
А вы смотрите шире и анализируйте))))
Михаил_
У меня другой подход.
Элина Морозова
Это хорошо)))
Денис
Надо нянчиться с ребёнком, но она направила все силы на поиски мужа, кто она тогда?

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