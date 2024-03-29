🚧 В селе Морское под Судаком аварийный участок трассы начнут восстанавливать в этом году Участок трассы Алушта — Судак — Феодосия продолжает разрушаться.
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🚧 В селе Морское под Судаком аварийный участок трассы начнут восстанавливать в этом году Участок трассы Алушта — Судак — Феодосия продолжает разрушаться.