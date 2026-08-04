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Татар-информ

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В России расширится список оснований для выдворения мигрантов

В России расширится список оснований для выдворения мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, более чем вдвое, с 22 до 45, увеличивающий число статей Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусматривающих административное выдворение иностранных граждан за пределы страны.

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