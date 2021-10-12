Союз российских пивоваров выступил за повышение ввозных таможенных пошлин на пиво

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Союз российских пивоваров (СРП, представляет интересы свыше сотни производителей пива в России, кроме международных компаний) обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой повысить ввозные пошлины на пивоваренную продукцию, об этом говорится в письме союза, которое имеется в распоряжении РИА Новости.