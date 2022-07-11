Ванилла SU

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5 стильных сумочек на лето. Описание и схемы крючком

5 стильных сумочек на лето. Описание и схемы крючком

Лето — самая благотворная пора для сумочек! Можно менять аксессуары под наряд каждый день и при этом не нужно быть миллионершей, скупившей полмагазина, ведь летние сумочки легко связать! Собрала для вас 5 симпатичных моделей для лучшего времени года.

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