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ФедералПресс

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Bild: ВСУ в 2024 году готовятся атаковать Урал с помощью дронов

Bild: ВСУ в 2024 году готовятся атаковать Урал с помощью дронов

КИЕВ, 5 апреля, ФедералПресс. Украина в этом году готовится к атаке на российские регионы Урал и Заполярье с использованием беспилотных летательных аппаратов, способных преодолевать расстояния более 2000 км.

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