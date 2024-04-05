Bild: ВСУ в 2024 году готовятся атаковать Урал с помощью дронов

КИЕВ, 5 апреля, ФедералПресс. Украина в этом году готовится к атаке на российские регионы Урал и Заполярье с использованием беспилотных летательных аппаратов, способных преодолевать расстояния более 2000 км.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии