Жертв Чернобыльской АЭС жители города и района почтили минутой молчания, а затем возложили живые цветы к памятнику.
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Жертв Чернобыльской АЭС жители города и района почтили минутой молчания, а затем возложили живые цветы к памятнику.