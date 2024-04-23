В России могут создать реестр импортируемых видеоигр

Русская ассоциация дистрибуторов и импортеров видеоигр ("Р.А.Д.И. Видеоигр") инициировала предложение к федеральному правительству об учреждении специализированного реестра для всех ввозимых в страну видеоигр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии