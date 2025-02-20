67 ударов ножом является особой жестокостью: решение Верховного суда

Уточнить понятие «убийство с особой жестокостью» на конкретном примере решил Верховный суд РФ. Высшие судьи отменили приговор Волжского городского суда Волгоградской области мужчине, зарезавшему свою знакомую.
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