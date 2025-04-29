Разыскиваемого по каналам Интерпола депортировали из Индонезии в Россию

«В результате оперативного взаимодействия российского Бюро Интерпола с правоохранительными органами Республики Индонезия организована депортация обвиняемого в многомиллионном присвоении и легализации денежных средств.
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